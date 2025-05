Rifiuti | cala di nuovo la raccolta differenziata inflitte dieci sanzioni ad Avr

Brindisi si trova in un momento cruciale nella gestione dei rifiuti: la raccolta differenziata è scesa drasticamente, portando a dieci sanzioni per AVRi. Con una percentuale scesa dal 47,7% al 42,95%, appare chiaro che l’efficacia del servizio sta vacillando. Questo calo non è solo un problema locale, ma riflette una crescente sfida nazionale contro l'inciviltà ambientale. La domanda è: come possiamo tutti contribuire a invertire questa tendenza?

BRINDISI – Nel solo mese di aprile, la raccolta differenziata è calata dal 47,7 percento al 42,95 percento. Questo il dato più emblematico delle criticità che si stanno registrando nel servizio di raccolta dei rifiuti per le vie di Brindisi, nella fase di transizione fra Avr (già Teorema) e.

«I piccoli cestini presi d’assalto da chi non fa la raccolta puntuale dei rifiuti»

Nei quartieri dove la raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati è diventata la norma, i piccoli cestini sono diventati il bersaglio di chi ignora questa nuova pratica.

