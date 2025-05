Riconosci la mia maglia? Aiutami | online il progetto per rintracciare i bambini vittime di abusi

Il progetto "Riconosci la mia maglia" di Europol è un'iniziativa innovativa che sfrutta la tecnologia e il potere del web per combattere gli abusi sui minori. Una semplice maglietta bianca con colletto blu diventa un simbolo di speranza: riconoscerla può significare salvare una vita. In un'epoca in cui la consapevolezza sociale è fondamentale, questa iniziativa ci ricorda l'importanza di essere vigili e pronti ad agire. Ogni dettaglio conta!

Una maglietta bianca, un colletto blu, uno stemma verde. Pochi, pochissimi elementi ma che talvolta possono bastare. Se li riconosci, potresti salvare la vita ad un bambino in pericolo. L’iniziativa, avveniristica, è dell’Europol. Nella banca dati della sede centrale sono stati inseriti, dopo essere stati intercettati dalle forze dell’ordine di tutto il mondo, milioni di immagini e video riguardanti materiale pedopornografico. (EUROPOL FOTO) – Notizie.com Alcuni dettagli di quelle terribili scene sono state pubblicate proprio in queste ore sul sito web dell’Europol, a disposizione di tutti. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Riconosci la mia maglia? Aiutami”: online il progetto per rintracciare i bambini vittime di abusi

“Riconosci la mia maglia? Aiutami”: online il progetto per rintracciare i bambini vittime di abusi

Riconoscere una maglia può fare la differenza tra la vita e la morte. Il progetto di Europol, con la sua semplice ma potente iniziativa, ci invita a vigilare e a farci portavoce della speranza per i bambini vittime di abusi.

Cerca Video su questo argomento: Riconosci Mia Maglia Aiutami Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Riconosci la mia maglia? Aiutami: online il progetto per rintracciare i bambini vittime di abusi; Riconosci la mia maglia? Aiutami | online il progetto per rintracciare i bambini vittime di abusi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Riconosci la mia maglia? Aiutami”: online il progetto per rintracciare i bambini vittime di abusi

Secondo notizie.com: L’iniziativa, avveniristica, è dell’Europol. Nella banca dati della sede centrale sono stati inseriti, dopo essere stati intercettati dalle forze dell’ordine di tutto il mondo, milioni di immagini e ...