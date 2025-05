Riccione un’estate in festa tra musica fiabe tradizione e mercatini nel quartiere Alba

Riccione si prepara a un'estate incantevole nel quartiere Alba, dove la magia delle fiabe incontra la tradizione locale. Mercatini colorati e concerti coinvolgenti trasformeranno le serate in autentici momenti di festa per tutta la famiglia. Un'opportunità imperdibile per riscoprire le radici culturali e divertirsi con eventi pensati per tutti. Non lasciare che questa esperienza ti sfugga: immergiti in una stagione di gioia e connessione!

Sarà un'estate ricca di eventi, emozioni e atmosfera d'altri tempi quella che animerà il quartiere Alba di Riccione grazie al calendario curato dal Comitato PromoAlba-Viale Dante e dalla Nuova Associazione Riccione Alba. Un palinsesto variegato che coinvolgerà grandi e piccoli, residenti e.

