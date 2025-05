Riccione ormai pronta la rotonda alla porta nord | avanti con le piste ciclabili e i nuovi marciapiedi

Riccione si prepara a brillare con la nuova rotonda alla porta nord! L’impegno del Comune per una città più accogliente e sostenibile si traduce in ampie piste ciclabili e marciapiedi moderni. Questo progetto non solo migliora la viabilità locale, ma si inserisce nel trend crescente della mobilità green, rispondendo alla crescente domanda di spazi urbani vivibili. Scopri come Riccione si sta trasformando in un modello di sostenibilità!

Continua l’impegno del Comune di Riccione per rendere la città sempre più accogliente, funzionale e sostenibile, grazie a una serie di interventi che stanno interessando in parallelo più zone del territorio: dal completamento della rotatoria alla “porta nord” in zona Marano, al nuovo tratto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Riccione, ormai pronta la rotonda alla porta nord: avanti con le piste ciclabili e i nuovi marciapiedi

