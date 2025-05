Ricci si avvicina al Milan Hernandez e Rejinders in partenza

Il Milan sta accelerando per Samuele Ricci, un giovane talento che potrebbe dare nuova linfa al centrocampo rossonero. Con Theo Hernandez e Rejinders in partenza, i movimenti sul mercato si intensificano, seguendo la scia di una Serie A sempre più competitiva. L'arrivo di Ricci non solo rinforzerebbe la squadra, ma rappresenterebbe anche un chiaro segnale di rinnovamento. Il futuro del Milan inizia ora: siete pronti a seguirlo?

Dopo aver ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, i rossoneri stanno già pianificando gli acquisti per la prossima stagione. In attesa di definire le cessioni di Theo Hernandez e Rejinders, il Milan, come sembra, ha individuato in Samuele Ricci il rinforzo ideale per il centrocampo. MILAN, PASSI AVANTI PER RICCI La trattativa con il Torino procede molto spedita tanto da esserci già l'intesa con il giocatore, e presto si confida di chiudere anche quella con i granata, ai quali dovrebbero andare circa 30 milioni. Una valutazione sì alta, ma giustificata dalla qualità e dalla duttilità di Ricci, in grado di disimpegnarsi in più ruoli nella zona del centrocampo.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

