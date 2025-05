Ricci Milan chiusura col Torino? Ecco la cifra l’Inter sembra…

La trattativa tra Ricci e il Milan si avvicina a una svolta decisiva, con cifre che si fanno sempre più concrete. Mentre il Torino attende la chiusura dell'affare, l'Inter osserva interessata da lontano, creando un clima di suspense nel calciomercato. Questo scambio potrebbe ridefinire le gerarchie in Serie A: chi sarà il vero vincitore? Un colpo di scena è dietro l’angolo, non perdere il filo di questa storia avvincente!

Ricci Milan, sarà davvero in chiusura la trattativa con il Torino? Ecco la cifra scelta, l’Inter invece attualmente sembra.. Ricci Milan: un matrimonio di parole destinato a diventare realtà. Ne parla anche Tuttosport questa mattina, spiegando l’attuale situazione nella trattativa con il Torino. Nemmeno citata l’ Inter, che ora sembra sempre più lontana dal talento granata. Un passaggio: RICCI MILAN – «Il budget per il mercato varierà in base alle partenze, ma se Reijnders dovesse partire per 75 milioni, non si fa peccato a pensare che il Milan possa poi investirne circa 100. Oggi Tare sarà a Monaco di Baviera per la finale di Champions e potrebbe avere un contatto diretto con la dirigenza del City, ma se non sarà questo weekend, è plausibile che la prossima settimana sia quella dell’affondo decisivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ricci Milan, chiusura col Torino? Ecco la cifra, l’Inter sembra…

Milan, da Ricci a Lucca: come utilizzare l'incasso di Reijnders

Milan, da Ricci a Lucca, affronta una situazione delicata riguardo all'incasso di Reijnders. Attualmente, la minaccia rappresentata dal Manchester City non configura una vera trattativa, ma l'allerta è concreta.

Milan, in arrivo Ricci: primo rinforzo per Allegri

Riporta calcioinpillole.com: Il Milan è ad un passo dalla chiusura del primo colpo di questo calciomercato. Si tratta di Ricci, in arrivo dal Torino.

Il Milan vicino all’accordo anche col Torino per Ricci

Come scrive torinogranata.it: Non è una novità che Ricci sia nel mirino del Milan infatti il club rossonero aveva già cercato di portarlo via dal Torino nel mercato invernale, ma adesso la ...

Milan vicino a Samuele Ricci: accordo in via di definizione

Secondo europacalcio.it: Il Milan ha un’intesa con Samuele Ricci e tratta con il Torino: la valutazione è di 30 mln. Operazione favorita dai buoni rapporti tra club.