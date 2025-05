Riccardo Nardini | il Modena tra delusioni e speranze per la nuova stagione

Il Modena vive un momento di transizione, tra delusioni e rinnovate speranze per la nuova stagione. Riccardo Nardini, ex gialloblu con oltre centoventi partite all'attivo, racconta la sua esperienza e il legame indissolubile con la squadra. In un calcio in continua evoluzione, le sfide si moltiplicano: come reagirà il Modena? Scopriamo insieme le intuizioni di un grande ex, simbolo di passione e resilienza!

Oltre centoventi partite nel Modena e tutte da tifoso gialloblu. Nella lunga carriera di Riccardo Nardini, calciatore per tutte le stagioni e per tutte le latitudini, la casacca canarina è sempre stata il porto sicuro. L’ex giocatore dei gialli (nella foto ai tempi del calcio giocato), dal fresco della sua Fiumalbo, ci ha concesso una chiacchierata con la consueta affabilità , mista alla sua grande competenza di calcio. Nardini, deluso anche lei del finale di stagione dei gialli? "Deluso. è ovvio che fino al derby col la Reggiana l’obiettivo sembrava davvero vicino. Ma non è stato il derby a far sfumare i playoff, bastava giocare diversamente le ultime tre partite, quelle sì mi hanno deluso, anche perchè la salvezza era già in tasca". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Nardini: il Modena tra delusioni e speranze per la nuova stagione

Cerca Video su questo argomento: Riccardo Nardini Modena Delusioni Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riccardo Nardini: il Modena tra delusioni e speranze per la nuova stagione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Riccardo Nardini: il Modena tra delusioni e speranze per la nuova stagione

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Nardini, deluso anche lei del finale di stagione dei gialli? "Deluso... è ovvio che fino al derby col la Reggiana l’obiettivo sembrava davvero vicino. Ma non è stato il derby a far sfumare i playoff, ...

Aspettando la gara tra Modena e Pistoiese, parla il doppio ex Riccardo Nardini: «A Pistoia anni bellissimi, Modena un sogno che si avvera»

pistoiasport.com scrive: Di questo ed altro abbiamo parlato con Riccardo Nardini, uomo di fascia classe 1983, ex Aglianese e Pistoiese con importanti trascorsi in Serie B con il Modena. Dopo l’ultima avventura in neroverde (s ...

Modena: delusione dopo il derby, ma playoff e salvezza ancora possibili

Scrive ilrestodelcarlino.it: Dopo la sconfitta nel derby con la Reggiana, il Modena cerca riscatto contro Brescia e Cesena per playoff e salvezza. Anche la delusione ha i suoi tempi supplementari. La partita di Carrara ...