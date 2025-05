RIBALTONE! Simon Yates fa l’impresa sul Colle delle Finestre e vince il Giro d’Italia! Decisiva la marcatura tra Carapaz e Del Toro

Simon Yates riscrive la storia al Giro d’Italia 2025, conquistando il Trofeo Senza Fine sul Colle delle Finestre. Dopo un clamoroso crollo nel 2018, il ciclista britannico sfida le aspettative e vince, grazie a una strategia impeccabile che ha neutralizzato Carapaz e Del Toro. Questa vittoria non è solo un trionfo personale, ma segna un nuovo capitolo nel ciclismo, dove la resilienza e la tattica possono ribaltare ogni pronostico. Un’impresa che

Doveva essere la tappa decisiva e lo è stato, in una maniera incredibile. La frazione numero 20 del Giro d’Italia 2025 ribalta tutto nella Corsa Rosa: nella giornata del Colle delle Finestre Simon Yates riesce a prendersi il Trofeo Senza Fine, tornando sul luogo del delitto, dove era andato clamorosamente in crisi nel 2018. Impresa clamorosa per il britannico che non era assolutamente pronosticabile. Ad imporsi nella tappa odierna sfruttando una lunga fuga da lontano è l’australiano Chris Harper (Team Jayco AlUla): sulla Cima Coppi è riuscito a staccare tutti i componenti dell’azione iniziale involandosi verso il traguardo di Sestriere in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - RIBALTONE! Simon Yates fa l’impresa sul Colle delle Finestre e vince il Giro d’Italia! Decisiva la marcatura tra Carapaz e Del Toro

Giro d’Italia 2025, Simon Yates: “Contento per oggi, spero di essere protagonista nell’ultima settimana”

Durante la decima tappa del Giro d’Italia 2025, Daan Hoole ha conquistato la sua prima vittoria in un Grande Giro, sorprendendo gli appassionati.

Cerca Video su questo argomento: Ribaltone Simon Yates Fa Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terremoto al Giro d’Italia: meraviglie e disastri; Carapaz e Yates vicini a del Toro! Roglic a casa, Ayuso fuori dalla top 10: la classifica; Ribaltone a San Valentino Brentonico! Roglic si ritira, Ayuso in crisi, Carapaz riapre tutto e vince Scaroni: gli highlights; Ribaltone a San Valentino Brentonico! Roglic si ritira, Ayuso in crisi, Carapaz riapre tutto e vince Scaroni…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ribaltone al Giro d’Italia! Tutti i distacchi: Ciccone e Tiberi guadagnano su Ayuso e Roglic!

Riporta oasport.it: La nona tappa ha dato un enorme scossone al Giro d'Italia 2025, riscrivendo la classifica generale in maniera totale. Si sapeva che i 27 km di sterrato in ...

Ribaltone a San Valentino Brentonico! Roglic si ritira, Ayuso in crisi, Carapaz riapre tutto e vince Scaroni: gli highlights

Come scrive informazione.it: Ribaltone a San Valentino Brentonico! Roglic si ritira, Ayuso in crisi, Carapaz riapre tutto e vince Scaroni: gli highlights GIRO D'ITALIA - Succede di tutto nella tappa di San Valentino Brentonico. È ...

Simon Yates ha vinto la 73ª edizione della Vuelta di Spagna

Secondo ilpost.it: Il ciclista inglese Simon Yates ha vinto ufficialmente la 73ª edizione della Vuelta di Spagna, uno dei tre grandi giri del ciclismo internazionale, concludendo al primo posto la classifica ...