Ri-Valutare la sicurezza primo premio all’Iti E Fermi di Bassano del Grappa

Il team dell'Istituto "E. Fermi" di Bassano del Grappa ha trionfato nel concorso nazionale “Ri.Valutare la sicurezza”, evidenziando l'importanza della preparazione alle emergenze scolastiche. Questo successo non è solo un riconoscimento, ma un segnale forte: la sicurezza nelle scuole è un tema cruciale in un mondo sempre più imprevedibile. Interessante notare come i giovani siano protagonisti nel promuovere una cultura della prevenzione e della consapevolezza!

E’ stato il team di studenti dell’Istituto “E. Fermi” di Bassano del Grappa ad aggiudicarsi, per qualità del video e contenuto tecnico, la dodicesima edizione di “Ri.Valutare la sicurezza” il concorso nazionale ideato e promosso dall’istituto tecnico Galileo Ferraris di Napoli, quest’anno sul tema delle emergenze a scuola, per rilanciare, soprattutto nei giovani, la cultura della sicurezza nel mondo del lavoro e sviluppare l’educazione e il rispetto delle regole. Il corto vincitore dal titolo “La sicurezza non si FERMI” degli alunni veneti simula un infortunio occorso a uno studente con una significativa riflessione sulla opportunità di apportare alcuni importanti correttivi alle procedure. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

