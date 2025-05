Ri-Costituente | al via l’evento dedicato ai giovani Due giorni di laboratori sulla cittadinanza attiva

Torna il Festival Ri-Costituente, un evento imperdibile che riunisce oltre 250 giovani da tutta Italia per riflettere sulla Costituzione del 2050! Due giorni di laboratori e scambi stimolanti a Rubiera, dove i ragazzi esploreranno il concetto di cittadinanza attiva. Un'opportunità unica per dare voce alle nuove generazioni e costruire insieme un futuro migliore. Non perdere l'occasione di essere parte di questo cambiamento!

Torna nella sua sesta edizione il Festival Ri-Costituente: la Costituzione del 2050, l’appuntamento nazionale dedicato ai giovani e cittadinanza attiva. Due giorni di laboratori, confronto orizzontale e partecipazione attiva a Rubiera. Oggi e domani Rubiera ospiterà oltre 250 giovani under 25 provenienti da 11 regioni italiane. La proposta è innovativa: creare uno spazio gestito dai giovani, senza relatori adulti, dove confrontarsi sulle sfide del presente e del futuro. I partecipanti, guidati da metodologie creative, daranno vita a un manifesto collettivo sul tema ‘ri-trovarsi: cittadinanza in movimento’ che sarà presentato pubblicamente nell’agorà del festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ri-Costituente: al via l’evento dedicato ai giovani. Due giorni di laboratori sulla cittadinanza attiva

