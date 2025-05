Rho Fiera stazione a ostacoli Scale mobili e ascensori in tilt | La Regione intervenga subito

La situazione alla stazione Rho Fiera sta diventando insostenibile! Scale mobili e ascensori fuori uso stanno creando disagi enormi ai pendolari e ai visitatori. Questo problema, che si protrae da mesi, mette in evidenza l'importanza di infrastrutture efficienti nel nostro paese. Con il turismo e gli eventi in ripresa, è fondamentale garantire un accesso agevole. La Regione deve agire ora per restituire decoro e funzionalità a questo snodo cruciale!

"La Regione intervenga subito per risolvere questo grave disservizio". Dopo le proteste dei cittadini e le lettere del sindaco di Rho, Andrea Orlandi, il problema delle scale mobili e dell’ ascensore della stazione ferroviaria di Rho Fiera (lato piazza Costellazione), guaste ormai da mesi, arriva in Regione. I consiglieri regionali del Pd, Carlo Borghetti e Simone Negri, nelle scorse ore hanno depositato un’interrogazione all’assessore regionale ai trasporti per chiedere chiarimenti e soprattutto di intervenire. "Ho ricevuto da molti utenti e associazioni di pendolari la segnalazione che l’ascensore e le scale mobili della stazione ferroviaria di Rho Fiera, sono fuori uso – spiega il consigliere regionale rhodense –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rho Fiera, stazione a ostacoli. Scale mobili e ascensori in tilt: "La Regione intervenga subito"

Cerca Video su questo argomento: Rho Fiera Stazione Ostacoli Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rho Fiera, stazione a ostacoli. Scale mobili e ascensori in tilt: La Regione intervenga subito. 🔗Cosa riportano altre fonti

La denuncia di Borghetti: “Ascensore e scale mobili fuori uso in stazione a Rho Fiera”

Riporta ticinonotizie.it: "Ho ricevuto da molti utenti e associazioni di pendolari la segnalazione che l'ascensore e le scale mobili della stazione ferroviaria di Rho Fiera, dal lato di piazza della Costellazione, che interess ...

Nella stazione di Rho Fiera Milano apre il bar “Stellina”

Si legge su legnanonews.com: Da pochi giorni, la stazione ferroviaria di Rho Fiera Milano ha visto l’apertura di un nuovo bar, portando un nuovo livello di servizio e comfort ai viaggiatori che transitano per questo ...

Nella stazione di Rho Fiera Milano apre il bar “Stellina”

Come scrive varesenews.it: La Stazione di Rho Fiera: Un nodo ferroviario chiave nella periferia di Milano La stazione di Rho Fiera rappresenta un importante snodo ferroviario situato sulle linee Torino-Milano, ...