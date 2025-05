Restyling per la pavimentazione stradale | la mappa dei lavori conclusa l' intervento in via Pomponio Leto

Salerno si rinnova! Dopo il recente restyling di via Pomponio Leto, il Comune continua il suo ambizioso programma di ammodernamento delle strade. Un investimento fondamentale per migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana. Con la bella stagione alle porte, questi interventi non solo abbelliranno la città , ma contribuiranno anche a una mobilità più sostenibile. Preparati a scoprire una Salerno più accogliente e dinamica!

Prosegue, il programma di lavori del Comune di Salerno per la pavimentazione stradale. Le attività tra la fine di maggio ed il principio di giugno riguardano le seguenti strade: in particolare, in via Pomponio Leto i lavori termineranno oggi, 31 maggio. Si riparte subito dopo la Festa della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Restyling per la pavimentazione stradale: la mappa dei lavori, conclusa l'intervento in via Pomponio Leto

Nuova pavimentazione a piazza del Comune, via Roma chiude per lavori

Nuovi lavori di pavimentazione a piazza del Comune in via Roma chiudono l'area per permettere l'avanzamento, dopo un lungo stop dovuto al rinvenimento di reperti archeologici.

Cerca Video su questo argomento: Restyling Pavimentazione Stradale Mappa Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Via Natali si rifà il trucco, poi restyling a Collevario: addio all'asfalto groviera a Macerata. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Aeroporto, il restyling prende forma Conclusa la pavimentazione stradale

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Sta prendendo forma il restyling dell’ingresso all’aeroporto Sanzio, dove giovedì sera si sono conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nei due tratti che, dalla strada ...

Torre Annunziata - Lavori di pavimentazione stradale: iniziato il restyling in cinque strade

Secondo torresette.news: Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" Chi già riceveva le nostre ...

Restyling dell’asfalto a Macerata, ecco il piano per dire addio alle strade groviera

Lo riporta msn.com: Lavori in corso pure a Sforzacosta, anche se questi sono di competenza dell’Anas, con interventi lungo la Ss77 Valdichienti e la Ss78, per la manutenzione della pavimentazione stradale.