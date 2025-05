Residenti di Via Moranti abbandonati e senza servizi Russo Lega | Una vergogna l’amministrazione batta un colpo

I residenti di via Moranti a Benevento gridano al disagio: zero servizi, strade dimenticate e una manutenzione che manca. Questa situazione non è solo un problema locale, ma rappresenta un trend preoccupante in molte periferie italiane, dove la qualità della vita viene sistematicamente trascurata. È ora che l’amministrazione comunale assuma le proprie responsabilità e restituisca dignità a chi vive in queste aree. I cittadini meritano di essere ascoltati!

Tempo di lettura: 2 minuti "Le famiglie e gli abitanti di via Moranti a Benevento, una zona dell'Epitaffio che guarda verso Apollosa, sono stati abbandonati dall'amministrazione comunale al proprio destino. Zero servizi, zero manutenzione della strada, zero pulizie. È necessario che qualcuno intervenga e si ricordi che ai residenti non si possono chiedere soltanto i voti o pretendere le tasse ma gli stessi hanno anche dei diritti". A dirlo è Nanni Russo, già consigliere comunale di Benevento e neo dirigente della Lega Salvini Premier. "È vergognoso che malgrado i residenti abbiano scritto mesi fa a mezzo pec al sindaco Mastella, all'assessore ai Lavori Pubblici e alla consigliera delegata alle contrade, nessuno si è degnato di dare nemmeno una risposta.

