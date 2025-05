Repubblica | Il Conte bis esalta Napoli Difendiamo lo scudetto De Bruyne quasi azzurro

Il Napoli festeggia il suo scudetto, con Antonio Conte pronto a guidare la squadra verso nuove vette. La sua conferma rappresenta una strategia vincente in un campionato sempre più competitivo, dove ogni dettaglio fa la differenza. E non dimentichiamo De Bruyne: un potenziale acquisto che potrebbe trasformare ulteriormente le ambizioni azzurre. È il momento di difendere il titolo e sognare in grande!

"> Il Napoli si gode il day after con un mix di sollievo e adrenalina. La conferma in panchina di Antonio Conte, reduce dalla conquista del quarto scudetto, segna un momento cruciale per il club azzurro. Una svolta che – come sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli – da un lato proietta la squadra verso un salto di qualità, dall’altro impone di rimboccarsi subito le maniche in vista di una stagione ricchissima di impegni. Conte-De Laurentiis, intesa totale «Nella prossima stagione dovremo difendere pure il titolo», ha dichiarato Conte, mentre Aurelio De Laurentiis ha fissato gli obiettivi: il nuovo formato della Champions League, la Coppa Italia (dagli ottavi) e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Il Conte bis esalta Napoli “Difendiamo lo scudetto” De Bruyne quasi azzurro”

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Secondo napoli.repubblica.it: Il patto con De Laurentiis: “Insieme per nuovi successi”. Alzare subito un altro trofeo è l’obiettivo del club. Rinnovo per Juan Jesus ...

L’affondo di Conte: “Pd nervoso e arrogante, no ad accordi di potere”

Segnala repubblica.it: Parola di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle ... È sufficiente ripetergli le frasi, riportate ieri da Repubblica, in cui Schlein ironizza sulla sua “terza via” sui migranti ...

Repubblica - Conte è rimasto in silenzio! Lui, società e tifosi a un passo dal traguardo mai così divisi

Da msn.com: Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte è rimasto in silenzio e si è goduto con assoluta discrezione la sua Pasqua in famiglia. Ne parla Repubblica. "Quello che aveva ...