Renica | La presenza di Conte sarà una garanzia per il Napoli mi aspetto un grande mercato Su De Laurentiis dico questo

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, si esprime con sicurezza sulla permanenza di Antonio Conte: "La sua presenza sarà una garanzia". Con l’ombra della Juventus che si fa sotto, l’allenatore potrebbe chiedere un mercato di alto livello per costruire un Napoli competitivo. In un contesto calcistico in continua evoluzione, il focus su investimenti strategici potrebbe rivoluzionare le ambizioni partenopee. Sarà un'estate ricca di sorprese? Restate sintonizzati!

Le parole di Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, sulla prossima stagione del Napoli dopo lo scudetto. Tutti i dettagli Alessandro Renica ha parlato a Il Mattino della permanenza di Antonio Conte al Napoli nonostante l'offerta della Juve. PERMANENZA CONTE – «Sono sicuro che chiederà una rosa ampia e di qualità. Insomma, la sua presenza è una garanzia anche sul mercato. Sa spendere e

