Regola dello stuzzicadenti le star la applicano e anche noi dovremmo prima di indossare jeans bootcut

Il bootcut sta conquistando il cuore delle fashioniste, ma come indossarlo al meglio? La regola dello stuzzicadenti è il segreto delle star per un look impeccabile! Questo semplice trucco ti aiuterà a valorizzare la silhouette e a trovare l’equilibrio perfetto tra stile e comfort. Con il ritorno dei jeans anni ’90, abbraccia questa tendenza e scopri un nuovo modo di esprimere la tua personalità attraverso la moda!

Le rivalità tra i jeans del millennio continuano: ma tra skinny e a zampa d'elefante, il modello più avvistato è adesso il bootcut. Se lo si vuole indossare al meglio, però, c'è un semplice trucco che consigliamo di seguire (le star lo fanno!): la regola dello stuzzicadenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Regola dello stuzzicadenti, le star la applicano e anche noi dovremmo prima di indossare jeans bootcut

