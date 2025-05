Regione Lazio ecco tutte le spese sostenute dalla giunta Rocca per l' Expo di Osaka

La Regione Lazio è al centro di un acceso dibattito sulle spese per l'Expo di Osaka 2025. La Corte dei Conti indaga dopo l'esposto del consigliere Alessio D'Amato, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull'efficacia degli investimenti pubblici. Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso la gestione delle risorse pubbliche, un tema sempre più cruciale nella politica italiana. Scopri cosa ha detto Rocca in diretta!

Prosegue la feroce polemica sulle spese della Regione Lazio a Osaka, Giappone, in occasione dell'Expo 2025. La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo, dopo la presentazione di un esposto da parte del consigliere di Azione Alessio D'Amato. Adesso, dopo l'intervento di Francesco Rocca in diretta a. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Regione Lazio, ecco tutte le spese sostenute dalla giunta Rocca per l'Expo di Osaka

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Cerca Video su questo argomento: Regione Lazio Tutte Spese Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le spese pazze della Regione Lazio in Giappone; Regione Lazio, ecco tutte le spese sostenute dalla giunta Rocca per l'Expo di Osaka; Spese pazze per il viaggio a Osaka: aperta un’indagine sulla Regione Lazio. Rocca: “Sono sereno”; Perché la Corte dei Conti indaga sulla Regione Lazio: spese pazze a Osaka tra cravatte e foulard. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Regione Lazio all'Expo di Osaka: dalla pizza con la mortadella ai regali istituzionali, ecco tutte le spese su cui indaga la Corte dei Conti

Da roma.corriere.it: Decine di migliaia di euro anche per cene e concerti. I magistrati contabili muovono i primi passi: a breve l’acquisizione della documentazione ...

Perché la Corte dei Conti indaga sulla Regione Lazio: spese pazze a Osaka tra cravatte e foulard

Riporta fanpage.it: La Corte dei Conti indaga in merito ai costi sostenuti dalla delegazione della Regione Lazio all'Expo di Osaka in Giappone ...

Spese pazze per il viaggio a Osaka: aperta un’indagine sulla Regione Lazio

Segnala roma.repubblica.it: Saranno dunque i pm contabili a verificare se sia stato commesso un danno alle casse dell’ente. Passeranno al setaccio i costi sostenuti dalla Regione per la trasferta a cui hanno partecipato 62 perso ...