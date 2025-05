Regionali Martusciello ' stoppa' Cirielli e Zinzi | Serve un civico

Il clima teso nel centrodestra si fa sempre più frizzante in vista delle elezioni regionali. Fulvio Martusciello di Forza Italia interrompe le ambizioni di Cirielli e Zinzi, suggerendo che un candidato civico potrebbe essere la chiave per l'unità. In un momento in cui gli elettori cercano volti nuovi e autentici, questa situazione potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro politico della Regione. Riuscirà il centrodestra a trovare un accordo?

Non si fermano gli 'screzi' all'interno del centrodestra in vista delle elezioni regionali che si terranno in autunno. Stavolta a è Forza Italia, attraverso il segretario regionale Fulvio Martusciello, a 'stoppare' le possibili candidature di Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia e di Gianpiero. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Regionali, Martusciello 'stoppa' Cirielli e Zinzi: "Serve un civico"

Regionali, Martusciello: "Devo liberarmi dell'immunità per farmi interrogare. Non sono in campo"

Martusciello annuncia la sua intenzione di rinunciare all'immunità per affrontare un'interrogazione in Belgio, sottolineando l'importanza di chiarire ogni aspetto della questione.

Cerca Video su questo argomento: Regionali Martusciello Stoppa Cirielli Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Un civico per il centrodestra, Cangiano (FdI) stoppa la ‘fuga’ di Tajani: Cirielli resta il candidato. 🔗Cosa riportano altre fonti

Elezioni Regionali Campania 2025: Martusciello apre a Cirielli o Zinzi

msn.com scrive: Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, ha dichiarato che il partito non avrebbe difficoltà a sostenere né Edmondo Cirielli né Gianpiero Zinzi, entrambi nomi in campo per la ...

Regionali 2025, Cirielli (FdI): "Il mio nome non va bene? Non è un problema, pronto a dare una mano"

Scrive salernotoday.it: Il Vice Ministro degli Affari Esteri chiarisce la sua posizione ed ottiene l'assist anche di Casciello (Noi Moderati) ...

Elezioni Regionali in Campania, Cirielli: «Ora acceleriamo». Il Pd: «Serve unità»

Si legge su ilmattino.it: Nel centrodestra la parola d’ordine è «accelerare» ma anche, come dice il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, «lavorare sulla classe dirigente».