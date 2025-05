Regionali 2025 politico casertano rompe il silenzio | Sto con Patriarca le chiacchiere lasciamole ai bar

Antonio Di Martino rompe il silenzio e si lancia nella corsa alle regionali 2025 con Campania Popolare, sostenuto dall’onorevole Annarita Patriarca. Con una frecciatina che invita a lasciare le chiacchiere ai bar, Di Martino si propone di portare freschezza e concretezza alla politica campana. Un segnale forte in un contesto di crescente disillusione verso la classe dirigente. Riuscirà a conquistare il cuore degli elettori?

Antonio Di Martino scende ufficialmente in campo per le elezioni regionali 2025. Lo farà con Campania Popolare, la lista civica promossa dall'onorevole Annarita Patriarca, punto di riferimento nel centrodestra campano. E lo fa nel suo stile, con una dichiarazione tagliente, ironica, ma che non.

