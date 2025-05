Regina Baresi in vista della finale | Inzaghi? Ha creato una macchina quasi perfetta E sulla scelta della maglia gialla…

In vista della finale di Champions League, Regina Baresi ha fatto un'analisi approfondita del cammino dell'Inter, definendola una "macchina quasi perfetta". Con la maglia gialla, simbolo di audacia, i nerazzurri si preparano a sfidare il PSG in una battaglia che promette emozioni forti. L’aria di San Siro è carica di aspettative: sarà l'anno del riscatto? Prepara il tifo, perché l'Inter ha tutte le carte in regola per scrivere

Regina Baresi, l'ex giocatrice ha analizzato, in diretta da San Siro, il percorso dell'Inter in Champions League: le sue parole. Regina Baresi ha analizzato, in diretta da San Siro, il percorso dell'Inter in Champions League prima del fischio d'inizio della finale di Monaco. Che partita sarà Psg-Inter? Regina ha ricordato l'ultima finale di Champions League giocata dall'Inter. LE PAROLE DI REGINA BARESI – «Come ho vissuto la finale di Istanbul? L'ho vissuta solo da tifosa ed è stata dura. Oggi la vivo con voi, è un onore. Sarà ancora più bella. Si vivranno tantissime emozioni. La partita che tutti vorrebbero giocare, sono sicura che ci regaleranno spettacolo.

