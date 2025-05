Reggiana | si dividono le strade col direttore sportivo Marcello Pizzimenti

La Reggiana cambia rotta: il direttore sportivo Marcello Pizzimenti e il suo team non continueranno nel prossimo campionato di Serie B. Una decisione che segna una nuova era per il club emiliano, in cerca di rilancio dopo anni difficili. Chissà se questa mossa porterà un rinnovato slancio verso la promozione? La sfida è aperta e i tifosi restano con il fiato sospeso per scoprire chi guiderà la squadra nel futuro!

Reggi Emilia, 31 maggio 2025 – Ufficiale: Marcello Pizzimenti non sarà il direttore sportivo della Reggiana che affronterà il terzo campionato di Serie B consecutivo. Dopo le valutazioni con la società si è giunti a questo epilogo: il suo contratto, e quello dei collaboratori Francesco Panfili e Haris Louris, scadrà il 30 giugno e non sarà rinnovato. "Il patron Romano Amadei, il presidente Carmelo Salerno, e i vice presidenti Giuseppe Fico e Vittorio Cattani esprimono a Pizzimenti e al suo staff riconoscenza per l'impegno dimostrato e per l'obiettivo raggiunto della salvezza. A loro gli auguri di tutto il mondo granata per le prossime sfide professionali che li attendono", si legge nel comunicato ufficiale del club granata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana: si dividono le strade col direttore sportivo Marcello Pizzimenti

Cerca Video su questo argomento: Reggiana Dividono Strade Direttore Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Serie D. Si separano le strade tra la Correggese e Mister Rossi; Serie D, girone D. Clamoroso a Lentigione, Cassani non sarà l' allenatore nella prossima stagione.; Promozione, girone B. Bonicelli saluta il Baiso Secchia.. 🔗Ne parlano su altre fonti

Reggiana: si dividono le strade col direttore sportivo Marcello Pizzimenti

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Marcello Pizzimenti non sarà il direttore sportivo della Reggiana che affronterà il terzo campionato di Serie B consecutivo. Dopo le valutazioni con la società si è giunti a questo epilogo: il suo ...

Pallacanestro Reggiana: Nicola Alberani non sarà il nuovo direttore sportivo

Riporta ilrestodelcarlino.it: Colpo di scena in casa Pallacanestro Reggiana: Nicola Alberani non sarà ... Preso atto che anche Baiesi non verrà a Reggio (la strada verso l’Olimpia Milano sembra apparecchiata, ma c ...

Reggiana, sondaggio per Zamuner per il ruolo di direttore sportivo

Riporta tuttomercatoweb.com: La Reggiana ha chiuso il proprio campionato in ... che potrebbero riguardare l’area dirigenziale. Per il ruolo di direttore sportivo il nome prediletto sarebbe quello di Giorgio Zamuner, autore ...