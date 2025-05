Reggenze scolastiche un’anomalia che dura da troppo tempo | servono assunzioni non soluzioni tampone

La situazione delle reggenze scolastiche evidenzia una crisi profonda nel nostro sistema educativo. Per l’anno 2025-2026, oltre mille scuole potrebbero restare senza un dirigente stabile, compromettendo la loro identità e gestione. Questo è un chiaro segnale che le soluzioni tampone non bastano più: servono assunzioni concrete. È ora di investire nel futuro della nostra istruzione, per garantire a ogni studente una guida sicura e competente.

Emergenze reggenze – Una scuola senza dirigente scolastico titolare è una scuola monca nella sua identità organizzativa e gestionale. Eppure, anche per l’anno scolastico 2025-2026, oltre mille istituzioni scolastiche italiane rischiano di restare prive di una figura apicale stabile. È questo il paradosso che emerge con forza dalla lettera inviata dai vincitori del concorso riservato . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Emergenza reggenze scolastiche: le proposte dei vincitori del concorso riservato al MIM

In seguito all’emergenza delle reggenze scolastiche, il gruppo di Dirigenti Scolastici DM 107/2023 presenta proposte concrete e attuabili per affrontare questa criticità.

