Referendum sulla cittadinanza il Comitato padovano invita a votare sì

Il comitato padovano fa un appello a votare sì al referendum sulla cittadinanza, in programma l'8 e 9 giugno. Questo non è solo un voto, ma un'occasione per dare dignità e riconoscimento a chi vive e contribuisce alla nostra società. Le storie di chi sogna di vedere rispettati i propri diritti civili ci ricordano che la cittadinanza non è solo una questione legale, ma un atto di inclusione fondamentale in un mondo sempre più globale. Non perdere l'opportunità di far sent

In vista dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno, quando le italiani e gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari, il Comitato padovano per il referendum sulla cittadinanza spiega le ragioni del sì, dando voce alle testimonianze di alcune persone che hanno.

Come scrive padovaoggi.it: La proposta mira a ridurre da dieci a cinque gli anni di residenza continuativa necessari per presentare domanda di cittadinanza italiana, lasciando invariati tutti gli altri requisiti previsti dalla ...

“Andrò a votare al referendum sulla cittadinanza con le mie sorelle. Lo dobbiamo a papà”

Riporta bologna.repubblica.it: Amel Amed è portavoce del comitato per il referendum di Zola Predosa. “Dieci anni di residenza prima di fare domanda sono troppo ...

De Pascale: “Ai referendum voterò 3 Sì e 2 No, ecco perché”

Lo riporta bologna.repubblica.it: E Lepore: “Il quesito sulla cittadinanza è un buon motivo per andare a votare in tanti perché un’intera generazione è tagliata fuori dal nostro ...