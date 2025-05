Referendum sul Jobs act il faccia a faccia Renzi-Landini domenica sera su La7

Domenica sera, il dibattito infuocato tra Matteo Renzi e Maurizio Landini su La7 promette di essere un momento cruciale per il futuro del lavoro in Italia. Con il referendum sul Jobs Act all'orizzonte, questo faccia a faccia è l'occasione per comprendere le visioni contrastanti che plasmano il nostro mercato del lavoro. Non perdere l'opportunità di ascoltare argomentazioni che potrebbero influenzare le scelte di milioni di italiani!

SarĂ il primo e forse unico faccia a faccia televisivo sul referendum sul lavoro e la cittadinanza dell’ 8 e 9 giugno. Da una parte il segretario della Cgil Maurizio Landini, dall’altra il padre del Jobs Act Matteo Renzi. Non succederĂ su Rai1, come ci si poteva forse aspettare, ma su La7. L’appuntamento è domani sera, domenica, a In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini. Sui 4 quesiti del lavoro, come si capisce, si tratta del faccia a faccia piĂą significativo possibile: l’ex premier volle la riforma del lavoro contestata dalla sinistra del Pd; il leader del sindacato si è sempre schierato contro quelle leggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum sul Jobs act, il faccia a faccia Renzi-Landini domenica sera su La7

Cerca Video su questo argomento: Referendum Jobs Act Faccia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Referendum in materia di lavoro: le ragioni del sì e le ragioni del no; Che cosa non torna negli slogan dei promotori dei referendum; Il dibattito a Quistello: Sì e No uniti dall’anti-astensione ai referendum; Referendum sul lavoro: meno flessibilitĂ e piĂą vincoli per le imprese. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum sul lavoro, la Cgil: "Andare a votare significa ridare dignità al lavoro"

Si legge su primocanale.it: Domenica 8 e lunedì 9 giugno gli italiani sono chiamati alle urne per il Referendum 2025: cinque i quesiti, di cui quattro relativi al Lavoro e uno alla Cittadinanza. Un voto che sta facendo discutere ...

Referendum, primo quesito: “Abolire il Jobs Act e tornare all’articolo 18”

Lo riporta repubblica.it: Cosa cambia se vince il sì. E come funziona se non c’è il quorum o vince il no: rimane tutto come ora, indennizzo anziché reintegra se licenziati in modo ...

Referendum 8 e 9 giugno: Jobs Act e licenziamenti

Scrive iodonna.it: Primo quesito: Jobs Act e licenziamenti (scheda verde) per il referendum dell'8 e 9 giugno. "Si'" per abrogare la disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act ...