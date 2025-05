Referendum | Psi in piazza a Salerno appuntamento con Maraio

Domenica 1 giugno, Salerno si tinge di partecipazione con il gazebo informativo del Psi, in prima linea per i 5 Sì ai referendum dell’8 e 9 giugno 2025. Un evento che non solo informa, ma incarna un movimento nazionale per dare voce ai cittadini. Scopriremo insieme come le scelte di oggi possano influenzare il nostro futuro. Non perdere l'occasione di far sentire la tua opinione!

Oggi, domenica 1 giugno, dalle ore 10, è in programma un gazebo informativo del Psi sui 5 SI ai referendum dell’8 e 9 giugno 2025 nell’ambito della mobilitazione nazionale indetta dalla Segreteria nazionale che vedrà coinvolte tutte le piazze italiane. Al gazebo parteciperanno il Segretario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Referendum: Psi in piazza a Salerno, appuntamento con Maraio

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio

Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

