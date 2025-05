Referendum per estendere responsabilità a committenti | crollo Esselunga a Firenze e 5 morti

In un’Italia che affronta con urgenza la sicurezza sul lavoro, il referendum per estendere le responsabilità ai committenti dopo il tragico crollo di Esselunga a Firenze, che ha portato a cinque morti, diventa cruciale. Ogni voto rappresenta un passo verso una maggiore tutela dei lavoratori e un cambiamento normativo necessario. Non rimanere in silenzio: la tua voce può fare la differenza per un futuro più sicuro.

La disabilità, che può scaturire da incidenti sul lavoro o malattie professionali, rappresenta un tema di grande attualità che coinvolge l’Italia intera. È fondamentale esprimere il proprio voto nel referendum, soprattutto per il quesito in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per contribuire a una modifica delle norme attuali. Un appello alla responsabilità In . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Referendum per estendere responsabilità a committenti: crollo Esselunga a Firenze e 5 morti

Maurizio Landini: "Referendum per estendere i diritti e combattere la precarietà"

Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha ribadito l'importanza dei referendum per estendere i diritti e combattere la precarietà.

Cerca Video su questo argomento: Referendum Estendere Responsabilità Committenti Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Appalti, chi indennizza in caso di infortunio sul lavoro: il 4° quesito | Il referendum spiegato; Referendum 8-9 giugno, guida al 4° quesito: in caso di infortuni nell’appalto committenti sempre…; Referendum 8 e 9 giugno 2025: cinque Sì per cambiare in meglio l’Italia; Referendum, la Cgil su sicurezza e infortuni: “Sì alla responsabilità condivisa”; le imprese: “Ci sarebbe troppa discrezionalità”. 🔗Su questo argomento da altre fonti