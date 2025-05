Referendum l’appello Due atenei una voce | Invitiamo a votare E’ un diritto dovere

Nell'aria frizzante dell'Università per Stranieri di Siena, il rettore Tomaso Montanari ha lanciato un appello vibrante alla partecipazione: «Votare è un diritto e un dovere». L'assemblea inaugurale del Comitato interuniversitario e Afam segna un momento cruciale nel dibattito pubblico. In un'epoca in cui ogni voce conta, questa mobilitazione accende i riflettori sulla responsabilità individuale. Non perdere l’occasione di far sentire il tuo voto!

È vivace l’aria che si respira all’interno dell’aula 1 dell’Università per Stranieri di Siena in occasione dell’assemblea per la costituzione del Comitato interuniversitario e Afam per discutere e approfondire i quesiti referendari. In apertura, il rettore della Stranieri, Tomaso Montanari, ha espresso emozione e onore nell’ospitare un simile incontro "l’invito al voto dell’8-9 giugno è un appuntamento centrale per la nostra comunità. Non si tratta di un evento politico ma di un appello alla polis, l’invito cioè a votare come cittadini prima che come rappresentanti di un’idea politica". Montanari ha aggiunto: "Quando si parla dell’Italia come una Repubblica fondata sul lavoro, non si fa riferimento solo ad un significato allegorico e morale ma anche ad un significato pratico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, l’appello. Due atenei, una voce: "Invitiamo a votare. E’ un diritto dovere"

La Sindaca Anna Petta aderisce all’appello di ALI per la partecipazione ai referendum dell’8 e 9 giugno

La sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha aderito con entusiasmo all’appello di ALI per la partecipazione ai referendum dell’8 e 9 giugno, sottolineando l’importanza di un voto consapevole per il futuro delle autonomie locali.

