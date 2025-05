Referendum | Jobs Act licenz tetto risarc contratti motivati cittadinanza 5 anni

Il referendum sul Jobs Act rappresenta una svolta cruciale per il futuro del lavoro in Italia. Michele Pagliaro, presidente dell'Inca e patronato della Cgil, sottolinea che votare a favore dei quesiti potrebbe migliorare significativamente la condizione di lavoratori italiani e stranieri. Un'opportunità imperdibile per porre fine alla mercificazione del lavoro e garantire diritti fondamentali. Rimanere informati è il primo passo verso un cambiamento reale!

Secondo Michele Pagliaro, presidente dell’Inca e patronato della Cgil, votare a favore dei quesiti referendari potrebbe aprire la strada a un miglioramento dello status di lavoratori italiani e stranieri, ponendo fine alla mercificazione del lavoro nel nostro Paese. Durante una recente intervista, Pagliaro ha spiegato come le proposte in discussione mirino a rafforzare le tutele . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Referendum: Jobs Act licenz., tetto risarc., contratti motivati, cittadinanza 5 anni

La sfida dei referendum: Renzi difende il Jobs Act ma i numeri lo smentiscono

In vista dei referendum di giugno, Matteo Renzi e i renziani di Italia Viva difendono con forza il Jobs Act.

Cerca Video su questo argomento: Referendum Jobs Act Licenz Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum sui licenziamenti ci sono giĂ stati. E non sono andati bene; Referendum, primo quesito: “Abolire il Jobs Act e tornare all’articolo 18”; Referendum, scontro sul Jobs act: cosa cambia sui licenziamenti illegittimi, le ragioni del “sì” e del “no”; Referendum sul lavoro: l’equivoco della precarieta’. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Referendum, primo quesito: “Abolire il Jobs Act e tornare all’articolo 18”

Scrive repubblica.it: Cosa cambia se vince il sì. E come funziona se non c’è il quorum o vince il no: rimane tutto come ora, indennizzo anziché reintegra se licenziati in modo ...

Referendum 8 e 9 giugno: Jobs Act e licenziamenti

Segnala iodonna.it: Primo quesito: Jobs Act e licenziamenti (scheda verde) per il referendum dell'8 e 9 giugno. "Si'" per abrogare la disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act ...

Ansa EXPLAINER - Referendum 1: Jobs Act e licenziamenti

Come scrive notizie.tiscali.it: Domenica 8 e lunedi' 9 giugno si vota per 5 referendum popolari abrogativi. Urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedi' dalle 7 alle 15.