Referendum e sconti per i viaggi in treno | riduzioni fino al 70% in occasione del voto dell’8 e 9 giugno

Annunciate riduzioni fino al 70% per raggiungere in treno i luoghi di iscrizione elettorale e votare, domenica 8 e lunedì 9 giugno, per i referendum popolari abrogativi previsti. In occasione del turno elettorale è possibile usufruire delle tariffe agevolate di Trenitalia (Gruppo FS).

salernotoday.it scrive: L'agevolazione è valida per viaggi di andata e ritorno e prevede la riduzione del 70% rispetto al prezzo Base del biglietto per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte.

