Il referendum sulla cittadinanza segna un momento cruciale per l'Italia, uno dei paesi più restrittivi in Europa. Ridurre il tempo di residenza da dieci a cinque anni rappresenterebbe un passo verso una maggiore inclusione e integrazione. Mentre i partiti si schierano, il dibattito si infiamma: è tempo di rinnovare le leggi che governano l'appartenenza. Un cambio di rotta potrebbe non solo influenzare vite, ma anche il futuro del nostro paese. Sei pronto a far sentire la

Sei d’accordo con la riduzione – da dieci a cinque anni – del tempo di residenza in Italia necessario per far ottenere la cittadinanza a una persona che viene da un Paese extra Ue? Mentre ancora il Parlamento non si decide a intervenire su una delle leggi più restrittive d’Europa e la riforma dello ius scholae giace dimenticata nei cassetti, una scossa potrebbe arrivare dal referendum dei prossimi 8 e 9 giugno. Grazie, infatti, alla spinta di movimenti dal basso come “Italiani senza cittadinanza”, sono state raccolte più di 600mila firme per arrivare alla consultazione popolare. Ora la parola va agli elettori, che insieme agli altri quesiti su lavoro e Jobs act, potranno esprimersi sull’abolizione di parte dell’articolo 9, legge 91 del 1992. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum cittadinanza: cosa prevede il quesito, perché l’Italia è uno dei Paesi più restrittivi e come sono schierati i partiti

Referendum 2025: l’Italia decide su lavoro e cittadinanza

un'occasione cruciale per i cittadini italiani di esprimere la propria opinione su questioni che riguardano i diritti del lavoro, i contratti di lavoro e l'accesso alla cittadinanza.

