Referendum Cgil | A Caserta seggi elettorali trasferiti inaccettabile

Tempo di lettura: 2 minuti La Cgil di Caserta, in una nota, “esprime forte preoccupazione per la decisione di trasferire i seggi elettorali delle sezioni 6-9 dalla ex scuola Lombardo Radice all’istituto Giordani, situato a oltre due chilometri di distanza”. “ Questa scelta – secondo la Cgil – rischia di compromettere la partecipazione al voto, soprattutto in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, dove il raggiungimento del quorum è essenziale”. “ È inaccettabile – dichiara Sonia Oliviero, segretaria generale Cgil Caserta – c he, a pochi giorni da un appuntamento referendario di tale importanza, si creino ostacoli logistici che possono scoraggiare l’affluenza alle urne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it