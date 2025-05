Reed Richards | perché proprio Pedro Pascal?

La scelta di Pedro Pascal come Reed Richards nei "Fantastici Quattro: Gli inizi" non è solo una mossa audace, ma riflette un trend crescente nel cinema: l'importanza di attori in grado di incarnare sfumature complesse. Matt Shakman, il regista, sottolinea la necessità di un interprete che possa mescolare scienza e umanità. Con il boom delle storie supereroistiche, la profondità emotiva dei protagonisti diventa fondamentale. Preparati a vedere un Reed Richards mai visto prima!

Il regista de I Fantastici Quattro: Gli inizi, Matt Shakman, ha spiegato perché la scelta di Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards è stata naturale — e, anzi, necessaria. In un’intervista rilasciata a Empire Magazine, Shakman ha parlato della complessità del personaggio di Reed: scienziato geniale, leader, marito, padre e, naturalmente, supereroe. Per questo motivo, serviva un attore in grado di incarnare tutte queste sfaccettature in modo credibile e coinvolgente. “Cercavo un attore che potesse contenere molte anime,” ha detto Shakman. “Reed Richards è un uomo di scienza, ma anche un eroe d’azione, un leader carismatico, un marito, un padre, un amico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Reed Richards: perché proprio Pedro Pascal?

Franklin richards, il figlio di reed e sue, svela la sua forma definitiva nei fantastic four

Nel numero 32 di Fantastic Four, Franklin Richards svela la sua forma definitiva, consolidando il suo ruolo di uno dei personaggi più potenti dell’universo Marvel.

Cerca Video su questo argomento: Reed Richards Proprio Pedro Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

I Fantastici 4: Gli Inizi, David Tennant avrebbe voluto interpretare Reed Richards: Ma sono contento per Pedro Pascal; Fantastici 4, David Tennant voleva essere Reed Richards! 'Ma ormai è andata'; David Tennant voleva essere Mister Fantastic, ma il ruolo è andato a Pedro Pascal; David Tennant voleva interpretare Reed Richards dei Fantastici Quattro. 🔗Ne parlano su altre fonti

The Fantastic Four: Pedro Pascal anticipa il suo Mister Fantastic "più umano che mai"

Riporta msn.com: Il regista Matt Shakman e Pedro Pascal parlano dell'approccio al personaggio di Reed Richards in The Fantastic Four: First Steps.

I Fantastici 4: Gli Inizi, David Tennant avrebbe voluto interpretare Reed Richards: "Ma sono contento per Pedro Pascal"

msn.com scrive: David Tennant ha rivelato che avrebbe voluto interpretare Reed Richards ne I Fantastici 4: Gli Inizi, ma che è contento che il ruolo sia andato a Pedro Pascal ...

David Tennant parla del suo desiderio di interpretare Reed Richards, ma Pedro Pascal è la scelta di Marvel

Riporta ecodelcinema.com: David Tennant esprime il suo rammarico per non aver ottenuto il ruolo di Reed Richards in "I Fantastici 4: Gli Inizi", già assegnato a Pedro Pascal dalla Marvel, suscitando entusiasmo tra i fan.