Record di occupati sicurezza sul lavoro e misure a Genova con Paolo Zangrillo

Genova si conferma un esempio virtuoso nel panorama del lavoro italiano, con Paolo Zangrillo in prima linea. Il record di occupati e le nuove misure per la sicurezza sul lavoro rappresentano il cuore pulsante di un cambiamento epocale. In soli due anni e mezzo, oltre un milione di posti creati! Un traguardo che non solo fa bene all'economia, ma sottolinea l'importanza della sicurezza nelle aziende. È tempo di costruire un futuro lavorativo solido e sicuro!

Il lavoro è il motore principale su cui si fonda l’agenda del governo, come confermato dalle cifre che attestano il successo di questa politica. In appena due anni e mezzo, sono stati generati oltre un milione di posti di lavoro, raggiunto un record storico per gli occupati, e registrato un tasso di disoccupazione ai minimi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Record di occupati, sicurezza sul lavoro e misure a Genova con Paolo Zangrillo

Un Job day da record. La Reggia si trasforma in “ufficio del lavoro”. I sogni di 600 candidati

Un job day da record trasforma la Reggia in un vibrante ufficio del lavoro, accogliendo oltre 600 candidati.

Cerca Video su questo argomento: Record Occupati Sicurezza Lavoro Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Liguria da record: occupazione più alta del resto d’Italia; Istat smonta i record di Meloni: il lavoro è povero e i salari arrancano; Lavoro, in Fvg record di occupati: Ora serve attrarre professionisti; Friuli-Venezia Giulia regione virtuosa con più occupati e meno gender gap. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Zangrillo: "Lavoro è priorità assoluta per il governo, fare ancora meglio su sicurezza"

Segnala msn.com: L'intervento del ministro per la pubblica amministrazione al Festival del lavoro "Il lavoro rappresenta una priorità assoluta per il nostro governo. Lo dicono le cifre: in due anni e mezzo abbiamo cre ...

Meloni: "Record di occupati". Il centrosinistra rilancia il salario minimo

msn.com scrive: In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila", scrive Meloni.

Lavoro, per 6 italiani su 10 sicurezza prioritaria come i salari

Riporta msn.com: Quando si tratta di indicare gli elementi basilari sul fronte occupazionale, due aspetti si impongono: l'aumento dei salari (63%) e la sicurezza sul lavoro (60%). (ANSA) ...