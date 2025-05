Real Isola in semifinale nel campionato regionale Uisp Le Cerbaie eliminate

Il Real Isola conquista un posto in semifinale nel campionato regionale UISP, mentre Le Cerbaie devono ritirarsi. Questo risultato non solo evidenzia il talento della squadra, ma segna anche una crescita del calcio amatoriale nella nostra regione. In un momento in cui sempre più giovani si avvicinano a questo sport, la determinazione del Real Isola potrebbe ispirare nuove generazioni a inseguire i propri sogni calcistici. Chi sarà il prossimo avversario nella lotta per il titolo?

Il Real Isola approda alle semifinali per il titolo regionale di calcio Uisp, Le Cerbaie saluta la competizione. Questo l'esito dei quarti di finale che ha riguardato le due compagini del Comitato Empolese-Valdelsa. I vice campioni zonali, battuti dal Vitolini nella finalissima, hanno avuto la meglio ai calci di rigore della formazione aretina del Ca Benzina 78. Dopo il vantaggio iniziale di capitan Guardini i gialloblu si vedono raggiungere quasi allo scadere da una splendida rovesciata di Consolati, ma risultano più precisi nella lotteria dal dischetto dove mettono a segno tre penalty contro nessuno degli avversari.

Finale calcio Uisp: a Empoli vince Vitolini sul Real Isola, la festa di un paese intero

Il Vitolini trionfa nella finale di calcio UISP, battendo il Real Isola e portando la gioia in un intero paese.

