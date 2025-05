Re Carlo gli eventi estivi dove parteciperà anche Kate Middleton

Re Carlo e Kate Middleton si preparano a un'estate ricca di eventi prestigiosi, dimostrando che la Famiglia Reale è più attiva che mai nonostante le sfide personali. In un periodo in cui la monarchia britannica cerca di rinnovare il proprio legame con il pubblico, questi incontri rappresentano un'opportunità unica per riavvicinarsi alla gente. Sarà interessante vedere come i membri della royal family affronteranno questa stagione intensa e quali messaggi porteranno nei loro discorsi.

Re Carlo e la Famiglia Reale devono aspettare ancora due mesi per concedersi qualche settimana di riposo. Tra giugno e luglio il calendario degli appuntamenti è molto intenso e ci sono alcuni eventi tradizionali molto prestigiosi in agenda. Re Carlo conferma l'agenda estiva. Anche se appena tornato da un breve viaggio in Canada e ancora in cura contro il cancro, Re Carlo ha confermato la sua agenda per gli eventi estivi che lo riguardano. Non solo, il Palazzo ha rilasciato il calendario degli appuntamenti cui parteciperanno gli altri membri della Famiglia Reale, Kate Middleton compresa. Giugno e luglio sono mesi molto intensi per la corte britannica.

Il 1° giugno, il Quirinale ospiterà un concerto straordinario dell'Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, in occasione della Festa della Repubblica.

