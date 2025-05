Ravezzani è netto nel giudizio | Disastro Juve! Conte l’ha usata per un motivo e Comolli è scivolato su questa buccia di banana

Fabio Ravezzani non ha peli sulla lingua: “Disastro Juve”. Il direttore di TeleLombardia smaschera le carenze dirigenziali di un club in crisi. Con Conte e Gasperini ormai solo un ricordo, la Juventus si trova a un bivio cruciale. Questo momento di transizione potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro della squadra: sarà capace di rialzarsi o la caduta sarà irreversibile? La storia del club è piena di sorprese, ma il tempo stringe!

Ravezzani è netto nel giudizio: «Disastro Juve». Il commento del direttore di TeleLombardia evidenzia tutte le carenze dirigenziali dei bianconeri. Fabio Ravezzani, su X, ha commentato così i primissimi approcci tecnici e dirigenziali della Juve alla prossima stagione. Conte è sfumato al pari di Gasperini. Se il leccese rimarrà al Napoli, il tecnico nativo di Grugliasco chiuderà con la Roma. In quest’ultima vicenda c’è il marchio indelebile di Comolli, che ha commesso un errore. Ecco quale attraverso le sue parole. RAVEZZANI – « Disastro Juve. Conte l’ha utilizzata come spauracchio per De Laurentiis. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravezzani è netto nel giudizio: «Disastro Juve! Conte l’ha usata per un motivo e Comolli è scivolato su questa buccia di banana»

