Rapporto Economia 2025 Prevale la cautela

Il Rapporto Economia 2025 lanciato dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest svela un futuro all'insegna della cautela. Dopo un 2024 contrastato, le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa si preparano ad affrontare sfide significative. Un aspetto interessante? La resilienza delle piccole imprese, che rappresentano il cuore pulsante dell'economia locale. Rimanere informati oggi significa pianificare un domani migliore!

Dopo un 2024 contrastato, il 2025 si apre all’insegna della cautela: ecco in sintesi la fotografia del Rapporto Economia 2025 a cura di la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e l’Isr (Istituto Studi e Ricerche). Il documento offre uno spaccato dell’andamento economico e delle prospettive future delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa in un contesto ancora instabile, segnato da turbolenze, tensioni e nuove pressioni sui mercati. Tra i contenuti di maggiore rilievo vi è stata la presentazione dei risultati di ClimaImpresa, l’indagine realizzata presso le aziende del territorio che consente di cogliere non solo i dati quantitativi ma anche gli orientamenti, le aspettative e le percezioni degli imprenditori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapporto Economia 2025. Prevale la ”cautela“

Italia leader in economia circolare: sfide e opportunitĂ nel Rapporto 2025

L'Italia si conferma leader nell'economia circolare, posizionandosi al secondo posto tra i 27 Paesi dell'UE e al primo rispetto a Germania, Francia e Spagna.

