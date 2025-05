Rapinano una farmacia armati di pistola nel pomeriggio | incastrati da un video e arrestati

Un pomeriggio di paura si trasforma in giustizia: quattro rapinatori hanno tentato di colpire una farmacia armati, ma sono stati incastrati da un video di sorveglianza. In un'epoca in cui la sicurezza è al centro del dibattito sociale, questo episodio mette in luce quanto sia importante l’innovazione nella tecnologia di monitoraggio. La fuga disperata di un ladro che si rasa la testa è stata inutile: la giustizia ha già fatto il suo corso.

Rapina in farmacia in pieno giorno a mano armata, quattro ladri in fuga. Uno per rendersi meno riconoscibile si rasa la testa. Tentativo vano, nel giro di poche ore sono scattati gli arresti.

Rapinano una farmacia armati di pistola nel pomeriggio: incastrati da un video e arrestati

Rapina in farmacia, fanno irruzione armati di pistola nel pomeriggio: incastrati da un video

Blitz in farmacia a Jesi, è armata di pistola: «Fuori i soldi». Poi la 30enne scappa a mani vuote

