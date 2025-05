Rapina una anziana 33enne finisce in manette

Un gesto atroce che colpisce il cuore della comunità: un 33enne, originario del Marocco, è stato arrestato per aver rapinato un'anziana di 83 anni a Pieve del Grappa. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante la sicurezza nelle nostre città e come ogni giorno molte persone, specialmente le più vulnerabili, possano trovarsi in situazioni di rischio. La domanda ora è: come possiamo tutti contribuire a proteggere i nostri anziani?

E' considerato l'autore di una rapina avvenuta lo scorso 14 maggio a Pieve del Grappa ai danni di 83enne del posto. Nella mattinata di oggi 31 maggio l'uomo, un 33enne di origine marocchina, è stato rintracciato e tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Pieve del Grappa. Il 33enne. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Rapina una anziana, 33enne finisce in manette

Cerca Video su questo argomento: Rapina Anziana 33enne Finisce Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Anziana derubata, intervengono i familiari e vengono massacrati: rapina in casa finisce nel sangue. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Anziana 83enne aggredita per strada e rapinata in centro: arrestato 33 marocchino

Secondo ilgazzettino.it: PIEVE DEL GRAPPA - È stato arrestato ieri mattina a Cavaso del Tomba il 33enne marocchino accusato della rapina ai danni di un’anziana avvenuta il 14 maggio nel ...

Aveva rapinato un’anziana in pieno centro: individuato e arrestato 33enne marocchino

Segnala nordest24.it: PIEVE DEL GRAPPA (TV) – Nella mattinata del 31 maggio, i Carabinieri della Stazione di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, hanno eseguito l’arresto di un uomo di 33 anni, di origine marocchina ...

Ex domestica ruba in casa di un anziano, poi lo aggredisce: 90enne finisce in ospedale

Da nordest24.it: CANDIANA (PADOVA) – Una donna di origine tedesca, già nota per aver lavorato come domestica presso un’anziana coppia, è stata arrestata dai carabinieri di Piove di Sacco per una rapina aggravata all'i ...