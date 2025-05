Rapina in casa a Roma fanno irruzione a volto coperto | rubati Rolex gioielli e soldi

Roma, una notte di paura con un'inquietante rapina in casa che riaccende i riflettori sulla crescente insicurezza nelle grandi città. Tre malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione, rubando Rolex e gioielli, lasciando le vittime nel terrore. Questo episodio si inserisce in un trend allarmante: le rapine domestiche stanno aumentando, portando le persone a ripensare la propria sicurezza. Serve più attenzione e spirito di comunità per affrontare questa sfida.

Paura a Roma dove in tre hanno fatto irruzione a volto coperto la scorsa notte. Hanno minacciato i proprietari per farsi aprire la cassaforte e poi sono scappati con il bottino.

Rapina in casa a Roma, fanno irruzione a volto coperto: rubati Rolex, gioielli e soldi

Lo riporta fanpage.it: Hanno fatto irruzione in casa alle 4.40 della scorsa notte, fra venerdì 30 e sabato 31 maggio 2025 e hanno costretto i proprietari ad aprire loro la cassaforte. È quanto avvenuto a Roma nel quartiere ...

