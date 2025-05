Rapina con un taglierino in un negozio di frutta a Campagna | indagini in corso

Un episodio inquietante svela un lato oscuro della nostra quotidianità: una rapina armata con un taglierino in un negozio di frutta a Campagna. I malviventi, audaci e pericolosi, mettono a rischio la sicurezza dei commercianti, riflettendo un trend allarmante di crescente violenza nei piccoli centri. La comunità è scossa e il titolare del negozio ha detto basta! È tempo di reagire e proteggere ciò che amiamo.

Rapina nella frazione Quadrivio a Campagna, dove due malviventi hanno fatto irruzione in un negozio di frutta e verdura, minacciando il titolare per farsi consegnare l’incasso. L'episodio criminale Uno dei due malviventi ha estratto un taglierino di fronte al diniego del commerciante di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Rapina con un taglierino in un negozio di frutta a Campagna: indagini in corso

Cerca Video su questo argomento: Rapina Taglierino Negozio Frutta Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Campagna, rapina in un negozio: fruttivendolo accoltellato

msn.com scrive: Rapina e accoltellamento a Campagna. Due banditi sono entrati in un negozio di ortaggi e frutta e per mettere a segno la rapina hanno avuto una colluttazione con il fruttivendolo e poi un rapinatore..

Rapina con un taglierino e a volto scoperto un negozio: arrestato 38enne

Lo riporta gazzettinonline.it: La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un catanese di 38 anni che, la settimana scorsa, ha rapinato un negozio di via Sant’Euplio a Catania. In un primo momento, il ladro, a volto scoperto, si ...

Rapina un negozio di via Sant’Euplio con un taglierino ma viene beccato

Scrive newsicilia.it: È finito in manette un 38enne catanese fermato dopo aver rapinato un negozio di via Sant’Euplio. L'uomo aveva utilizzato un taglierino.