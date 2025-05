Rapina a mano armata in una farmacia di Roma quattro arresti | le immagini del furto

Quattro arresti a Roma per rapina aggravata in concorso. Gli uomini colpivano farmacie con una pistola finta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rapina a mano armata in una farmacia di Roma, quattro arresti: le immagini del furto

Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea, vicino Roma

Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di Ardea, vicino Roma, dove un benzinaio di 36 anni, di origine bengalese, è stato ucciso a coltellate durante una rapina.

Roma, banda armata di pistola rapina una farmacia. Un ladro si rasa a zero per evitare l'arresto

Rapinano una farmacia armati di pistola nel pomeriggio: incastrati da un video e arrestati

Rapina in farmacia, fanno irruzione armati di pistola nel pomeriggio: incastrati da un video

