Rametta Airis | LEED Platinum per Centro Meteo Europeo e Cineca

Roma celebra un traguardo eccezionale: il Centro Meteo Europeo e Cineca ottengono la certificazione LEED Platinum! Questo riconoscimento non è solo un vanto per l'Emilia-Romagna, ma un passo cruciale verso un futuro più sostenibile. In un’epoca in cui l’ecosostenibilità è al centro delle politiche globali, queste strutture si pongono come modelli da seguire. Scopri come l’innovazione green sta cambiando il volto delle città!

Roma, 31 mag. - "Siamo orgogliosi di aver organizzato, insieme a GBC Italia, questo evento che riteniamo fondamentale per portare evidenza a un progetto di grande valore: la certificazione LEED di due edifici di rilevanza strategica - il Centro Meteo Europeo e il Cineca. Queste strutture, fondamentali per la Regione Emilia-Romagna e per la città di Bologna, rappresentano l'eccellenza nell'ambito della tecnologia e della sostenibilità. AIRIS ha avuto il privilegio di contribuire dal punto di vista tecnico, accompagnando il percorso che ha portato al raggiungimento del livello massimo di certificazione LEED Platinum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rametta (Airis): LEED Platinum per Centro Meteo Europeo e Cineca

Certificato Leed Platinum per il Centro meteo

Il Centro Meteo di Bologna conquista il prestigioso certificato LEED Platinum, un traguardo che sottolinea l'importanza della sostenibilità nel settore edilizio.

