Raid israeliano a Gaza | sette morti inclusa una intera famiglia | Israele avverte Hamas | Accettate il piano Witkoff o vi annienteremo

Il conflitto israelo-palestinese si intensifica: un raid a Gaza lascia sette morti, tra cui un'intera famiglia. Israele lancia un ultimatum a Hamas, mentre l'Iran condanna le armi nucleari come "inaccettabili". In un contesto di tensioni geopolitiche crescenti, il ministro Katz dichiara la volont√† di costruire uno Stato ebraico in Cisgiordania. Un punto cruciale da considerare: come la comunit√† internazionale risponder√† a queste affermazioni? La situazione √® pi√Ļ

L'Iran: "Le armi nucleari sono inaccettabili". Il ministro israeliano Katz: "Costruiremo uno Stato ebraico in Cisgiordania e lo Stato palestinese sar√† carta straccia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Raid israeliano a Gaza: sette morti inclusa una intera famiglia | Israele avverte Hamas: "Accettate il piano Witkoff o vi annienteremo"

Israele, il ministro Katz: ‚ÄúCostruiremo lo Stato ebraico israeliano in Cisgiordania‚ÄĚ

Il ministro israeliano Katz annuncia una svolta storica: "Costruiremo lo stato ebraico in Cisgiordania".

Cerca Video su questo argomento: Raid Israeliano Gaza Sette Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Berlino vieta le armi a Israele. A Gaza, i raid di Netanhyau fanno 45 morti; Bbc: una dottoressa di Gaza perde 9 dei suoi 10 figli in un raid a Khan Yunis - Gaza: i soccorritori estraggono i corpi carbonizzati di 9 bambini (Video); Raid israeliano su una scuola a Gaza; M.O., Bbc: raid a Gaza su casa dottoressa, morti 9 dei 10 figli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Guerra a Gaza, nuovi raid: uccisi marito, moglie e 3 figli. Trump: ‚ÄúTregua Hamas-Israele vicina‚ÄĚ

Da fanpage.it: Non si fermano i raid israeliani su Gaza. Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina nei bombardamenti che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan ...

Wafa, 7 morti, inclusa intera famiglia, oggi in raid Gaza

Scrive ansa.it: Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina in raid aerei israeliani sulla Striscia di gaza, che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan Yunis, nel ...

Wafa: 'Sette morti, inclusa un'intera famiglia, in un raid a Gaza'

Si legge su ansa.it: Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina in raid aerei israeliani sulla Striscia di gaza, che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan Yunis, nel ...