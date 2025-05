Raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza | uccisa un' intera famiglia

Tragedia in Striscia di Gaza: un'intera famiglia viene sterminata in raid aerei israeliani. Un evento che riporta alla luce il dramma umanitario di una regione segnata da anni di conflitti. Questo tragico episodio ci invita a riflettere su come la guerra influenzi le vite delle persone innocenti, sottolineando l'urgenza di un dialogo per la pace. Qual è il futuro per queste comunità in cerca di speranza?

Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina in raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza, che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan Yunis, nel sud e Beit Lahia, nel nord. Lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti locali. In particolare, a Gaza City, nel quartiere al-Shanti, un padre, Arafat Deeb, sua moglie e i loro tre bambini hanno perso la vita quando aerei israeliani - scrive Wafa - hanno bombardato la tenda dove vivevano da profughi presso la moschea Omar. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza: uccisa un'intera famiglia

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia

L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

Cerca Video su questo argomento: Raid Aerei Israeliani Striscia Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Poco cibo e più bombe, Gaza allo stremo; Guerra Israele, uccisi a Gaza due membri della Croce Rossa; Gaza, ancora raid. Israele contro chi vuole riconoscere lo Stato di Palestina; Netanyahu: Controlleremo tutta Gaza. Spari Idf durante la visita di una delegazione Ue - Hamas: Le condizioni di Netanyahu sono inaccettabili. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza: uccisa un'intera famiglia

Segnala quotidiano.net: Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina in raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza, che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan Yunis, nel ...

Wafa: 'Sette morti, inclusa un'intera famiglia, in un raid a Gaza'

ansa.it scrive: Almeno sette palestinesi, fra cui un'intera famiglia, sono rimasti uccisi questa mattina in raid aerei israeliani sulla Striscia di gaza, che hanno preso di mira soprattutto Gaza City, Khan Yunis, nel ...

Almeno 60 i morti dopo i raid di Israele sulla Striscia di Gaza: colpito campo profughi di Jabalia

Riporta fanpage.it: Sono 60 le persone decedute nei raid aerei di Israele sulla Striscia di Gaza. Gli attacchi hanno colpito il campo profughi di Jabalia e nella città di Khan Yunis.