Raid a Gaza uccisa un' intera famiglia

Un drammatico bilancio di vite spezzate emerge dai raid aerei israeliani su Gaza, con una famiglia intera che ha tragicamente trovato la morte. Questo ennesimo episodio sottolinea come il conflitto stia colpendo duramente le famiglie innocenti, amplificando il dibattito globale sulla pace e i diritti umani. In un mondo sempre più interconnesso, ogni vita conta: cosa possiamo fare per fermare questa spirale di violenza?

11.16 Almeno sette palestinesi, fra cui una intera famiglia, sono stati uccisi questa mattina in raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti locali. Gli attacchi hanno colpito Gaza City Khan Yunis e Beit Lahia. Un padre, una madre e i loro 3 bambini sono morti quando è stata colpita la tenda dove vivevano dopo essere stati sfollati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia

L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

