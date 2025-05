Rai 5 trasmette le 5 commedie di Gilberto Govi per i suoi 140 anni

Festeggiamo i 140 anni di Gilberto Govi, un maestro del teatro italiano che ha saputo catturare l’animo genovese con le sue indimenticabili commedie. Rai 5 celebra questo talento senza tempo con un ciclo speciale di cinque opere, un’occasione imperdibile per riscoprire il legame tra cultura e identità. Il suo modo di raccontare storie continua a influenzare il teatro contemporaneo, dimostrando che il passato è sempre vivo e attuale. Non perdere l’appuntamento!

La storia del teatro italiano trova in Gilberto Govi un simbolo indiscusso, già da tempo ammirato per la sua capacità di fondere personaggi e città in un connubio unico. In occasione del 140° anniversario della sua nascita, Rai Cultura dedica un ciclo speciale, trasmettendo cinque commedie da lui sia dirette che interpretate.

