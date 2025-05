Ragazzo tenta il suicidio ad Agrigento a causa di una delusione d' amore salvataggio da film della polizia

Un atto eroico a Agrigento: un poliziotto fuori servizio interviene per salvare un giovane da un tentativo di suicidio, strappandolo a un destino tragico. Questa storia, che sembra uscita da un film, mette in luce una triste realtà: la fragilità emotiva dei giovani di fronte alle delusioni amorose. È fondamentale parlare di salute mentale e supporto. Non sottovalutiamo mai il potere di un gesto di solidarietà.

Un poliziotto fuori servizio ad Agrigento salva un giovane da un tentativo di suicidio con l'aiuto dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ragazzo tenta il suicidio ad Agrigento a causa di una delusione d'amore, salvataggio da film della polizia

Agrigento, donna carbonizzata al distributore: videocamere svelano che “è stato suicidio”

Una tragedia scuote Favara, in provincia di Agrigento, dove una donna di 41 anni, madre di cinque figli, è stata trovata carbonizzata in un distributore di benzina.

