Ragazzo ricoverato in crisi d’astinenza da smartphone lo psicologo | “Può causare anche sintomi fisici”

L'era digitale porta con sé nuove sfide: un ragazzo di Torino ha dovuto affrontare una crisi d'astinenza da smartphone, dimostrando che le dipendenze tecnologiche sono ormai una realtà. Secondo lo psicologo Giuseppe Lavenia, i sintomi possono essere tanto mentali quanto fisici. Questo fenomeno mette in luce l'importanza di riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia e l'urgenza di stabilire un equilibrio tra vita reale e virtuale. Cosa ne pensi?

A Torino un ragazzo si è presentato al pronto soccorso con i sintomi tipici di una crisi di astinenza dopo che i genitori gli avevano vietato di utilizzare lo smartphone. Lo psicologo Giuseppe Lavenia, esperto di dipendenze tecnologiche, ha spiegato quali sono i meccanismi che possono innescare una reazione di questo tipo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ragazzo ricoverato in crisi d’astinenza da smartphone, lo psicologo: “Può causare anche sintomi fisici”

Cerca Video su questo argomento: Ragazzo Ricoverato Crisi D8217astinenza Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ragazzo ricoverato in crisi d’astinenza da smartphone, lo psicologo: “Può causare anche sintomi fisici”

Come scrive fanpage.it: A Torino un ragazzo si è presentato al pronto soccorso con i sintomi tipici di una crisi di astinenza dopo che i genitori gli avevano vietato di utilizzare ...

Torino, adolescente ricoverato con crisi di astinenza da smartphone

Si legge su msn.com: "Quando è arrivato in pronto soccorso presentava esattamente gli stessi sintomi di una persona in crisi di astinenza da sostanze", ha raccontato il professor Gianluca Rosso. "Di fatto, l’utilizzo ...

Adolescente ricoverato a Orbassano per crisi d’astinenza da smartphone, un fenomeno in crescita

Da gaeta.it: Un ragazzo ricoverato all’ospedale San Luigi di Orbassano per astinenza da smartphone mostra sintomi gravi simili a quelli delle dipendenze da sostanze, evidenziando l’urgenza di riconoscere e gestire ...