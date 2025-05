Ragazzi legalità e crimine In 5 mesi 11 minori nei guai

In soli cinque mesi, 11 minori sono finiti nei guai a Monza: un campanello d’allarme che evidenzia l’urgenza di affrontare temi come bullismo e cyber-bullismo. Gli agenti della Questura hanno avviato un'importante iniziativa educativa nelle scuole, sottolineando il ruolo cruciale dei giovani nella lotta alla legalità. È fondamentale trasformare le “mele marce” in esempi di positività: il futuro è nelle mani dei ragazzi!

Ci sono il bullismo e il cyber-bullismo, ci sono i pericoli del web. Ci sono tanti bravi ragazzi e qualche mela marcia. La mattinata di ieri è stata occasione per gli agenti della Questura di polizia di Monza di fare opera di educazione a partire dagli studenti, ma è stata anche l’occasione. Per il Questore Salvatore Barilaro, di fare il punto della situazione. E ricordare anche ai ragazzi incontrati ieri l’attività repressiva svolta negli ultimi mesi dalla Questura. Nei confronti di minorenni, infatti, la Divisione Anticrimine nei primi 5 mesi del 2025 ha emesso 11 misure di prevenzione, tra cui 8 avvisi orali, di cui uno aggravato con proposta al Tribunale per i minorenni del divieto di utilizzo di piattaforme o servizi informatici e 3 Daspo Willy per episodi di microcriminalità in localbblici o di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzi, legalità e crimine. In 5 mesi 11 minori nei guai

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone»

Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra.

Cerca Video su questo argomento: Ragazzi Legalità Crimine 5 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Ragazzi, legalità e crimine. In 5 mesi 11 minori nei guai. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia